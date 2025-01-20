Чулпан Хаматова продлила ВНЖ в Латвии

Актриса Чулпан Хаматова смогла продлить вид на жительство (ВНЖ) в Латвии. Об этом сообщает издание Starhit.

По словам артистки, прибалтийская республика стала ее домом.

«С ВНЖ все в порядке, мы прошли этот эпизод. Дети старшие не прошли, а я и младшая дочка прошли. У старшей студенческая виза, она учится в музыкальной академии, а средняя учится в Лондоне, поэтому у нее нет никакого ВНЖ, кроме студенческого английского», — рассказала актриса.

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До этого Хаматова заявила, что ей могут не продлить латвийский ВНЖ. При этом она покупала в стране землю и строила в Латвии дом ради гарантии сохранения ВНЖ.

Для сохранения вида на жительство актрисе необходимо иметь контракт с местным работодателем, однако Национальный театр Риги не продлил его. Сейчас ВНЖ Хаматовой продлен на год благодаря предложению латвийского театра «Дайлес».

Артистка уехала из России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее фильм с Хаматовой получил приз на Венецианском кинофестивале.