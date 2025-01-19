Штурм объявила кастинг на спутника для отдыха

Наталья Штурм собирается в ближайшее время полететь на Маврикий. Но путешествовать в одиночку певице скучновато. Поэтому она хочет найти себе спутника, пишет «Московский Комсомолец».

«Я объявляю кастинг: это должен быть остроумный, эрудированный, с авантюрной жилкой мужчина. Возрастных рамок нет. Если такой среди ваших читателей имеется, пусть он напишет мне в социальные сети»- объявила Наталья.

Штурм отметила, что курортные романы не только развлекают ее, но и дают старт для творчества.

«Мой хит «Уличный художник» был написан, когда я на площади Сан-Марко в Венеции влюбилась в бедного уличного художника. В то время были популярны туры по Средиземному морю, куда приглашали артистов. Мы плавали по разным странам мира и выступали. Помню, в Италии я вышла на площадь и увидела потрясающе красивого молодого человека. Он был уличным художником. Когда он закончил портрет рисовать, мы с ним пошли гулять по Венеции», – рассказала звезда.

Ранее Наталья Штурм назвала красные трусы своим секретом успеха у мужчин. Она заявила, что в ее гардеробе находится 50 оттенков красного нижнего белья.