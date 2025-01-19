Невеста Лепса заявила, что она «не меркантильная»

В прошлом году Лепс объявил публике, что у него появилась невеста. 18-летняя Аврора Киба тогда только окончила школу и улетела учиться в Лондон на дизайнера, пишет woman.ru.

Несмотря на то, что Лепс старше своей избранницы на 44 года, он утверждает, что у них не пиар-роман, а серьезные отношения. При этом сама Аврора в блоге девушка публикует ролики из своей красивой жизни.

Так, недавно Киба выложила ролик с подписью «Я, если бы вышла замуж за тот самый ''свой типаж''». Аврора изобразила, что в отношениях с ровесником носила бы не бриллианты, а пластмассовые колечки и пила успокоительное.

«У меня есть живое доказательство того, что я не меркантильная!» — написала она.

СМИ пишут, что Аврора могла познакомиться с певцом благодаря своим родителям. Отмечают, что Лепс знаком и поддерживает общение с ее мамой, светской львицей Татьяной Киба и отцом. Утверждается, что именно мама дала согласие на начало отношений с певцом.