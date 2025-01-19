Жена Петросяна угодила в скандал

Молодая жена Евгения Петросяна угодила в скандал. Считая себя «иконой стиля» она решила прокомментировать "модное преступление" с сумочками, с которым столкнулась в кафе.

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"Три девушки стояли с такой безумно откровенной палью ... У одной вообще с ошибкой написано название бренда. Это очень смешно. Девочки, ну зачем вы это делаете? Ну понятно, что сумка за два миллиона рублей не каждому под силу. Но когда ты стоишь с джинсами какими-то... И вот эта у тебя откровенная паль", - эмоционально рассказала Татьяна Брухунова.

Заявление Татьяны вызвало грандиозный скандал. Оторопевшая Брухунова призналась, что из-за шквала критики и оскорблений в свой адрес ей пришлось массово блокировать подписчиков, пишет "КП".

«История про сумки, конечно, вскрыла невероятное количество невменяемых людей. Я понимаю, что весна началась раньше, и их проблемы с психикой также обострились. В общем кучка неандертальцев набежали, накидали какули на вентилятор и радуются этому обстоятельству. Я провела глобальнейшую зачистку всяких невменько", - прокомментировала ситуацию жена Петросяна.

Ранее "СП" писала, что балерина Анастасия Волочкова заявила о финансовых трудностях.