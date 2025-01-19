У баскетболиста Яниса Тиммы могли быть доказательства измен Седоковой

У баскетболиста Яниса Тиммы могли быть доказательства измен певицы Анны Седоковой.

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Об этом в воскресенье, 19 января, рассказал друг спортсмена Марк Пугачев.

— Я не могу утверждать, могу только предполагать. И это только мое мнение. У Яниса же был разный компромат на Аню, всякие разные видео, фото ее грязные, которые ему приходили на телефон. Он с этим не смог смириться, не смог с этим жить. Плюс все было оформлено на Аню, — сказал он.

Пугачев предположил, что Тимма мог остаться без денег и попытаться взять что-то с собой после шантажа, а в ответ на ее отказ пригрозил опубликовать компрометирующую информацию. По мнению Пугачева, это и стало мотивом подозреваемого для совершения преступления или доведения его до самоубийства. Однако подтверждения этой версии нет, передает Telegram-канал 360.ru.

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Первая жена Тиммы Сана Оша считает Анну Седокову манипулятором. Своим мнением она поделилась в социальных сетях. Маленький сын Кристиан постоянно спрашивает про папу, поделилась она.

В Сети распространились слухи о том, что самоубийство Яниса Тиммы могло быть подстроено. Родственники обвиняют его экс-супругу в доведении спортсмена до суицида. Певица уже месяц лежит в больнице.