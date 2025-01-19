Лазарев поднял цену за корпоратив на несколько миллионов рублей

Сергей Лазарев в 2025 году просит за выступление на два миллиона больше. Сообщается, что за сольный концерт на корпоративе заказчику теперь придется заплатить артисту 8, 5 миллионов рублей (в прошлом году – 6, 5 миллионов).

При этом репертуар и продолжительность выступлений остались теми же. Так, по соглашению Лазарев выступает до 40 минут. Обнародован и райдер певца – он достаточно скромен, отмечает издание passion.ru.

В гримерке должна быть нарезка фруктов и овощей, а также корень имбиря, зефир в шоколаде и горький шоколад хорошего качества. Из напитков – минеральная вода, кола, кофе. Алкоголь в списках отсутствует, так как команда певца во время выступлений его не употребляет.

Также организаторам необходимо предоставить 11 автомобилей. Самому Лазареву – отдельно, марки Range Rover.

В начале января певец Сергей Лазарев заявил, что за новогодние праздники набрал вес. «Плюс четыре килограмма за праздники. Твою ж... Скидывал, блин, весь год. Спасибо оливье!» — написал артист в соцсетях.