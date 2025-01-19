Билан удивил своих поклонников. Певец сбрил усы и бородку, что визуально помогло ему основательно помолодеть.

Свои фотографии с «обновленным» лицом Дима выложил в микроблог. По мнению фанатов, 43-летний певец стал выглядеть как минимум на 10 лет моложе. News.ru приводит слова фолловеров:

«Вот парню как мало надо, брил усы и бороду, и минус 20 лет», «Дима, тебя не узнать. Ты скинул лет 10», «Я даже и не узнала, смотрю, какой парень симпатичный»

© Instagram*

Дима признался, что решился на неожиданное преображение ради работы.

«Режиссер говорит: "Сбрей бороду, чтоб лицо загорело равномерно". Сбрил! А оно и так равномерно загорело. Ну вот, теперь снова с Амирчиком перепутают», — сказал Билан.

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