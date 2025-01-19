Лолита сообщила, что воссоединилась с семьей в Болгарии

У Лолиты Милявской есть недвижимость в Болгарии. На «дальней даче» певицы сейчас живет ее мама, Алла Дмитриевна, которой накануне исполнилось 82 года. Лолита написала в микроблоге, что примчалась туда специально, чтобы поздравить маму с днем рождения, пишет «Московский Комсомолец».

«Мамочку с Днем рождения! 82, и, конечно, есть проблемы со здоровьем. Но в этом суть моей мамы- борьба вопреки всему за себя, за жизнь», - сообщила Лолита.

СМИ писали, что несколько лет назад маму певиц, которая тогда еще жила в Киеве, ударили по голове за то, что она разговаривала на русском языке. Алла Дмитриевна упала и ударилась головой об асфальт, получила сотрясение мозга. После этого она долго лежала в больнице.

Дочери Милявской, Еве, практически сразу после рождения поставили диагноз – синдром Аспергера. В отличие от классического аутизма, такие дети сохраняют речевые и когнитивные навыки в течение всей жизни.

Правда, чтобы добиться положительных результатов, необходимо постоянно работать и развивать ребенка. Мама и бабушка девочки приложили немало сил - на сегодня 26-летняя Ева знает четыре языка, имеет высшее образование.