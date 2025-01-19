Асмус пожаловалась на серьезную травму

Кристина Асмус перед Новым годом получила серьезную травму, от последствий которой мучается до сих пор.

Актриса рассказала, что повредила ногу прямо во время спектакля - поскользнулась и упала. И два часа еще находилась на сцене, хотя боль была почти нестерпимой, пишет СтарХит.

После спектакля звезду осмотрели медики.

«На этот раз разрыв передней крестообразной связки колена. Вернее того, что было вместо нее, так как девять лет назад я уже рвала эту связку и мне из сухожилия соорудили новую. А повторная операция сейчас гораздо сложнее и гаже», - объяснила Кристина.

У Асмус пострадал и мениск. Операция длилась четыре часа.

Месяц актрисе пришлось передвигаться на костылях, но и до сих пор полного восстановления не произошло.

«Когда это все закончится?! Я не ожидала, что это настолько долго и серьезно. Нога ноет (и я вместе с ней), выпрямить не могу, спать тяжело, сгибаю максимум на 90 градусов, по лестнице спускаюсь с чувством, с толком, с расстановкой», - пожаловалась Кристина.

В прошлом году Кристина Асмус пожаловалась на снимки с красных дорожек. Тогда актриса заявила, что профессиональные фотографы снимают ее неправильно. По ее мнению, на их кадрах она выглядит на 46 лет.