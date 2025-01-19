Николаев признался, что мог умереть в любую секунду

Игорь Николаев недавно пережил тяжелый период. Певец перенес один за другим несколько инфарктов, после которых потребовались операции. Об этом музыкант рассказал в интервью Борису Корчевникову в рамках шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

В начале 2023-го года певца госпитализировали с инфарктом и провели экстренную операцию – установили стенты. Но через полгода Николаев был госпитализирован с таким же диагнозом, пишет издание vokrug.tv

А когда случился третий инфаркт, потребовалось более серьезное хирургическое вмешательство. Народному артисту России сделали коронарное шунтирование, после которого он лежал в реанимации под аппаратом ИВЛ.

Певец рассказал, что сначала не соглашался на такую операцию. Он настаивал на установке стентов, ведь у него были расписан график концертов.Но врачам удалось убедить его в опасности ситуации.

«И вдруг один из этих докторов надо мной склоняется и говорит: „Умрешь в любую секунду“. Так тихо он мне это сказал. Я говорю: „Да? Давайте бумажку, буду подписывать“. Вот и все, так это и работает, сильная фраза. Но он сказал намного круче слово, вместо умрешь», — сказал Николаев.

Игорь Николаев 14 лет как женат на певице Юлии Проскуряковой . У супругов есть дочь Вероника, которая появилась на свет в 2015 году.