Дана Борисова рассказала о поклоннике-иностранце

Дана Борисова публично призналась, что у нее появился постоянный мужчина. Он иностранец, живет в Лондоне, но часто бывает по рабочим делам в Москве.

Дана познакомилась с ним случайно, когда она собиралась лететь в Колумбию и выяснила, что потеряла свою заграничную банковскую карту. Ей дали контакты человека, который помог решить проблему, и так и завязался их роман, пишет osnmedia.

Правда, по словам Даны, связать себя с ним семейными узами она не планирует, хотя тот и предлагал ей брак.

«Это, наверное, первые серьезные отношения, где я полностью чувствую себя раскрепощенной и не переживаю ни о чем. Мне дарят подарки, дают деньги, а взамен требуют только внимания. Это идеальные отношения. Кто-то обвинит меня в меркантильности. Да, я меркантильная и большого греха в этом не вижу», — призналась телеведущая.

Ранее Дана Борисова заявила, что стала жертвой «оземпиковой худобы», и рассказала, какие возникли проблемы после приема препарата.