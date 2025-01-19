Черновики песни Боба Дилана проданы за $508 тысяч в США

Черновики песни американского автора-исполнителя, лауреата Нобелевской премии по литературе Боба Дилана Mr. Tambourine Man, которую он написал в 1965 году, ушли с молотка за $508 тысяч в США. Об этом пишет The Guardian.

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"Они продавались на аукционе в Нэшвилле, штат Теннесси, по предполагаемой цене от $400 тысяч до $600 тысяч и в конечном итоге были проданы за $508 тысяч", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что черновики текстов песен были среди 60 предметов, которые выставили на продажу. Также было выставлено 50 предметов из личной коллекции американского музыкального журналиста Эла Ароновица. The Guardian также пишет, что в марте 1964 года Ароновиц проснулся и обнаружил Дилана, которому тогда было 22 года, спящим на диване, а листок бумаги с текстом песни Mr Tambourine Man - скомканным в мусорном ведре. Дилан провел ночь, сочиняя и переписывая свою новую песню на пишущей машинке в доме Ароновица в Нью-Джерси, прежде чем выбросил первые черновики.

"Два листа желтой бумаги, содержащие три страницы авторского машинописного текста, включающего три прогрессивных черновика "Mr. Tambourine Man" с аннотациями рукой Боба Дилана на третьем черновике песни", - следует из описания лота на сайте аукционного дома Julien, который продал указанные черновики.

Также из описания следует, что два черновика песни написаны на лицевой и оборотной стороне первого листа бумаги, второй лист содержит третий черновик. Страницы показывают существенные изменения от первого к третьему черновику, который близок к окончательной версии песни, хотя он все еще имеет значительные отклонения от окончательного текста. До этого сообщалось, что коллекция из 42 писем Боба Дилана была продана на аукционе почти за $670 тыс. Их новым владельцем стал известный португальский книжный магазин Lello.