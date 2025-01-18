Natan объяснил измену жене

Певец Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов) объяснил измену жене во время шоу ТНТ «Звезды в джунглях». Natan, ставшего гостем «Шоу Воли», цитирует пресс-служба телеканала ТНТ.

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По словам музыканта, во время поездки на остров он находился в статусе женатого человека, однако пребывал на грани расставания с супругой и решил «уйти в отрыв» — оказывал знаки внимания блогерше Лерчек (Валерия Чекалина) и певице Бьянке.

«Я пошел на проект запутанным, хотел разобраться в своих отношениях. Накосячил жестко, ничего хорошего не сделал, чтобы мне это как-то помогло, но в тот момент был крах», — вспоминает он.

Сейчас, пожаловался Мирзохонов, ему, супруге и детям приходится терпеть хейт в свой адрес. В раздувании скандала и эксплуатации темы его развода Natan обвинил упрекнул журналистку Алену Блин, также участвовавшую в съемках.

«Если говорить откровенно, это скрывается псевдоподдержкой моей супруги, но это просто хайповая тема, на которой Алена выстроила уже не одно свое интервью, приглашая других участников. Причем, в этих интервью она уделяет больше и больше внимания мне, лезет в какие-то прошлые моменты моей жизни», — посетовал он.

Накануне Прохор Шаляпин рассказал, как его шокировал роман Natan и Лерчек.