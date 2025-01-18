Грузинская и российская певица, вокалистка группы «А'Студио» Кети Топурия показала редкое фото с мужем-предпринимателем Львом Деньговым. Совместный портрет она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На снимке Топурия и Деньгов одеты парадно — вместе они посетили торжественное мероприятие.

Топурия вышла замуж за Льва Деньгова в 2020 году. Через год у пары появился общий ребенок. Мальчика назвали Адамом. У певицы также есть дочь Оливия от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом. Артистка рассказывала, что первое время девочка не воспринимала отчима всерьез и не реагировала на его замечания, но мужчина смог найти подход к ней. В июле 2024-го певица родила вторую дочь Николь.

Накануне Топурия рассказала в YouTube-шоу «За деньги», что супруг ей подарил винтажные золотые часы марки Patek Philippe Nautilus. Аксессуар сейчас оценивается в 16 миллионов 748 тысяч рублей. При этом певица уточнила, что было «не вау дорого». Она не назвала точную сумму.