Хаматова высказалась о возвращении в Россию

Чулпан Хаматова, которая уже несколько лет живет в Латвии, в интервью для YouTube-канала «И Грянул Грэм» высказалась о возвращении в Россию.

Чулпан Хаматова уволилась из театра «Современник» в 2022 году и эмигрировала в Латвию, где у нее была недвижимость, забрав детей. Она устроилась на работу в Новый Рижский театр, выпустила свой моноспектакль Post Scriptum, за который была удостоена главной латвийской театральной премии «Ночь лицедеев». Тем не менее, пишет издание, passion.ru, в ее жизни далеко не все гладко. Хаматова поговорила о возвращении на родину.

«Я бы, конечно, хотела вернуться, погулять по улицам. Я не очень представляю, как, куда возвращаться. Вот погулять по тем местам, где я там ребенка в детский сад водила, вот тут школа, вот дорога от Театра Наций до дома и обратно. Так просто интересно посмотреть, а в прикладном смысле — я не очень понимаю. Я не понимаю ни действительности там, ни что произошло там с людьми», — призналась актриса.

В середине 2024 года Чулпан осталась без работы в Латвии. По местным законам, актриса больше не могла проживать в стране, несмотря на наличие недвижимости. В декабре она вышла на связь и рассказала о новом проекте.

Как выяснилось, в начале 2025 года Чулпан выйдет на сцену в Лондоне с постановкой «Искупление», где ее партнершей станет Юлия Ауг. Премьера спектакля прошла в начале декабря в Эстонии, а затем в Латвии.