Юрий Николаев прокомментировал сообщения о проблемах с памятью

Народный артист РФ, телеведущий Юрий Николаев, госпитализированный с переломом ноги, сообщил Агентству городских новостей «Москва», что информация в СМИ о его проблемах с памятью не соответствует действительности, в данный момент он чувствует себя хорошо.

«Это дезинформация. Конечно, это все чушь и неправда. Я хорошо себя чувствую. И, тем более, с памятью у меня проблем нет», – сказал Николаев.

Отмечается, что днем 18 января телеведущий рассказал Агентству «Москва», что его реабилитация после перелома ноги займет как минимум еще пару недель. Тогда он уточнил, что в данный момент он проходит физиотерапию.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у Николаева начались проблемы с памятью. По их данным, телеведущий стал забывать свое имя, родных и место, где он находится.

О госпитализации Николаева стало известно днем 13 января. По информации СМИ, телеведущего доставили в больницу с перелом бедренной кости после неудачного падения.