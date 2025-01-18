Актрису Светлану Дружинину экстренно госпитализировали

Режиссера и актрису Светлану Дружинину госпитализировали в Москве с острым бронхитом на фоне рака лёгких. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 89-летняя звезда жаловалась на затруднённое дыхание, мокрый кашель, температуру и слабость. Дружинина плохо чувствовала себя полторы недели и на днях вызвала скорую. Её увезли в среднетяжёлом состоянии. Три она находилась в больнице, затем ее отпустили на амбулаторное лечение.

88-летняя Светлана Дружинина появилась на публике на фоне слухов о тяжелой болезни

Минувшим летом Дружинина попала в реанимацию из-за проблем с лёгкими. Осенью она прошла противоопухолевую терапию. В декабре, общаясь с прессой, актриса заявила, что «меня уже не первый раз хоронят» и «я еще не скоро на тот свет отправлюсь».

Светлана Дружинина — советская и российская актриса, сценарист и режиссер. Они играла в фильме «Девчата», среди ее режиссерских работ кинофильмы «Сватовство гусара», «Принцесса цирка», «Гардемарины, вперед!»