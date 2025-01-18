Любовница Золотухина рассказала, каким вырос его внебрачный сын

Внебрачный сын советского и российского актера Валерия Золотухина, 20-летний Иван, унаследовал от отца уверенность в своих силах. При этом молодой человек действует жестче и решительнее, чем его отец, но и не уступает ему в доброте. Об этом мать Ивана, актриса Ирина Линдт.

«Сын очень добрый, хотя он более брутальный <...> он очень внутри нежный, ранимый, восприимчивый, но при этом у него есть стержень и характер, которого не было у отца, отец был очень мягкий», — поделилась Линдт в беседе с изданием Starhit.

Актриса также указала на некоторые различия между внешностью и поведением отца и сына. По ее словам, Иван вырос более решительным, в то время как Золотухин отличался мягким характером. Ирина Линдт отметила, что ее сын по-настоящему добрый человек, несмотря на свою брутальность и высокий рост. Иван очень нежный и чувствительный, однако обладает твердостью характера, чего, возможно, не хватало его отцу.

Любовница Золотухина вступила в новую борьбу за его наследство

В начале 2000-х годов Ирина Линдт вступила в отношения с Валерием Золотухиным, который был старше ее на 30 лет. Изначально Линдт не планировала романтические отношения с актером, однако не устояла перед его шармом. На момент начала их романа Золотухин был женат, и в итоге вел двойную жизнь, хотя Ирина не настаивала на разводе. В 2004 году у пары родился сын Иван.

После смерти Валерия актриса так и не вышла замуж. Она заявила, что Золотухин — единственный мужчина, которого она по-настоящему любила, кроме своего сына.