Реклама банка спермы с Юрой Борисовым оказалась фейком

Распространившийся в сети ролик рекламы банка спермы в Лос-Анджелесе с фотографией российского актера Юры Борисова оказался фейком. На это указал Telegram-канал «Русское кино в топе».

В качестве доказательства приводится оригинальный видеоряд, на котором видно, что на билборде демонстрируется другая реклама. Кроме того, канал утверждает, что ролик снят в другом городе.

Юра Борисов стал лицом банка спермы в Лос-Анджелесе

О фейковой рекламе с якобы участием российского актера, ставшего знаменитым в США после премьеры фильма «Анора», сообщалось 17 января. Текст на плакате призывал воспользоваться услугами местного банка спермы Cryobank, чтобы ребенок «выглядел как Юра Борисов».

Позднее жена Борисова Анна Шевчук заявила, что ее супруг не является лицом ни одной компании ни в одной стране мира.