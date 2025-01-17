Тарзан пожаловался на хейт фанатов Игоря Николаева

Актер Сергей Глушко, известный под псевдонимом «Тарзан», признался, что чувствует ненависть к нему фанатов музыканта Игоря Николаева. Об этом он рассказал в развлекательном проекте «Токсики», выходящем на площадке «VK Видео».

Тарзан рассказал, что не отбивал певицу Наташу Королеву у ее бывшего мужа, однако полстраны до сих пор ненавидит его за то, что разрушил ее семью с Николаевым.

«Может кого-то расстрою, но я не отбивал Наташку у Игоря. Когда мы начали общаться, они уже год жили не вместе. Знаю, что меня ненавидит полстраны до сих пор, но я не был причиной их расставания», — заявил Глушко.

Также Сергей сообщил, что давно смирился с таким отношением аудитории Игоря Николаева и понимает, что от этой репутации ему уже не отмыться.

Ранее стало известно, что Наташа Королева вспомнила первую брачную ночь с Тарзаном. По словам артистки, супруг напился в самый ответственный момент.