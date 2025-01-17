Юра Борисов стал лицом банка спермы в Лос-Анджелесе

Фотография российского актера Юры Борисова, ставшего знаменитым в США после премьеры фильма «Анора», появилась в рекламе местного банка спермы. Видеозапись с улиц Лос-Анджелеса опубликовали пользователи социальной сети X (бывший Twitter).

На видео запечатлен рекламный баннер банка спермы Cryobank, на котором изображен российский артист. При этом, текст на плакате призывает пользоваться услугами компании, если девушки хотят, чтобы их ребенок «выглядел как Юра Борисов».

«Хочешь, чтобы твой малыш выглядел как Юра Борисов из "Аноры"? Мы здесь, чтобы помочь тебе!» — гласит надпись.

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Знает ли сам актер, что его образ использован в рекламе банка спермы, неизвестно, как и количество подобных баннеров в городе.

Ранее стало известно, что Юра Борисов восхитил иностранцев и прослыл «новым лысым королем» в западном сегменте социальных сетей.