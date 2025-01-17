Вдова Градского потребовала миллионную компенсацию

В квартире, оставшейся после кончины певца и композитора Александра Градского, произошел потоп. Какие претензии управляющей компании предъявила вдова народного артиста, пишет WomanHit со ссылкой на Тверской районный суд.

Речь идет об элитной московской квартире на Тверской улице. В начале декабря из-за прорыва батареи жилье затопило. Ущерб в результате коммунальной аварии потерпел не только интерьер, оставшийся неизменным после ухода Градского, но и дорогостоящие предметы антиквариата. Вдова музыканта Марина Коташенко требует у ГБУ «Жилищник» компенсировать причиненный урон и подала в суд. Сумма претензий, по информации издания, составляет 5,5 миллиона рублей с учетом как прямых убытков, так и неустойки. Заседание назначено на 3 февраля.

Александра Градского не стало 28 ноября 2021 года. Его последняя жена Марина Коташенко и дети получили в качестве наследства в общей сложности 22 объекта недвижимости. Старшие дети исполнителя оказались недовольны решением о разделе имущества и выразили подозрения, что Коташенко пустит полученное наследство с молотка.