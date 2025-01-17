Дана Борисова боится, что ее дочь «залетит» от азиата: «Я рано стану бабкой»

Телеведущая Дана Борисова рассказала в интервью Общественной Службе Новостей, что у 17-летней дочери появился возлюбленный в Южной Корее. По признанию звезды, она теперь боится ранней беременности Полины.

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«У дочки огромная любовь к азиатской культуре, она нашла себе там кавалера. Теперь боюсь, что она может залететь, и я стану бабкой так рано. Видимся редко, зато успеваем соскучиться и, признаться, так лучше, что она далеко. Теперь я ее всегда выгоняю, говорю, что ее родина Корея, а не Россия», — поделилась знаменитость.

Дочь Борисовой в марте призналась, что худела с помощью препарата для диабетиков по совету матери. Полина почти месяц колола «Оземпик», и ее тошнило от еды. По словам подростка, она прекратила это делать, осознав возможные последствия. Борисова же отмечала, что хотела помочь дочери, которая никак не могла похудеть, и звезда не считает себя плохой матерью. Однако телеведущая пожалела о своем поступке, который мог привести к печальным последствиям.

В июле девушка сделала «углы Джоли» у косметолога. Борисова рассказывала, что сама отвела подростка к своему знакомому специалисту. По словам знаменитости, Полину преобразили с помощью филлеров, без хирургического вмешательства.

Телеведущая также говорила, что на совершеннолетие хочет подарить дочери ринопластику, чтобы исправить нос, который она унаследовала от своего отца бизнесмена Максима Аксенова. Звезда подчеркивала, что дает Полине много свободы, пытаясь компенсировать свое отсутствие в ее жизни. Телеведущая не запрещает подростку экспериментировать с внешностью, поскольку они предварительно все обсуждают, и девушка ничего не делает «за спиной» матери.