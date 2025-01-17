Лерчек выиграла суд у маркетплейса

Арбитражный суд удовлетворил иск блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) против маркетплейса «Маркет-Здоровье» на сумму свыше трех миллионов рублей. Об этом сообщает «Звездач» со ссылкой на соответствующее решение суда.

Напомним, что Лерчек подала данный иск в сентябре 2024 года. Блогер утверждала, что «Маркет-Здоровье» нарушил условия договоров поставки с компанией «Биг Фит», которой она владеет. В связи с этим она требовала взыскать с маркетплейса 3,4 миллиона рублей.

«Поскольку ответчик требования истца документально не опроверг, а истец, в свою очередь, доказал факт наличия задолженности в заявленной сумме и факт нарушения ответчиком своих обязательств по договору, исковые требования признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению полностью», — говорится в решении суда.

Таким образом «Маркет-Здоровье» должен выплатить Лерчек 3,4 миллиона рублей.

При этом, согласно информации SHOT https://t.me/shot_shot/76378, этими деньгами блогер все равно не сможет распоряжаться, поскольку на все ее средства — около 45 миллионов рублей — наложили арест на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства. Решение вступит в силу 1 февраля.