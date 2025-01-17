Валерия публично обратилась к экс-возлюбленной Иосифа Пригожина

Певица Валерия обратилась к бывшей возлюбленной Иосифа Пригожина. 56-летняя звезда поблагодарила женщину в особенный день.

Исполнительница хита «Часики» опубликовала в соцсетях поздравление для 26-летней дочери мужа Елизаветы в честь дня рождения. В своем сообщении она отметила и заслугу мамы девушки, которая хорошо ее воспитала.

На фото певица позировала рядом с Иосифом, его наследницей Елизаветой и его экс-избранницей – мамой именинницы Лейлой Фаттаховой. Судя по объятиям, женщины тепло относятся друг к другу, а Валерия не ревнует супруга к его бывшей.

«Лизочка, ты наша общая гордость и радость. Человек, одаренный не только умом, мудростью, недюжинными способностями, но и большим сердцем и тонкой душой. Спасибо твоим родителям за тебя. Как же здорово, что ты есть в моей жизни», — написала звезда.

Елизавета отреагировала на поздравление и тепло ответила певице.

«Лерочка, любимая! Спасибо большое! И я очень рада, что ты есть в моей жизни», – написала она.

Напомним, что продюсер был вместе с Лейлой около семи лет. Несмотря на рождение дочери Лизы, они не стали заключать официальный брак. Также у Пригожина есть двое детей от первой жены Елены. С Валерией общих детей у него нет.

Ранее мы писали о том, что певица Валерия обратилась к беременной невестке по особому поводу.