Ивлеева вывезла всю мебель из упавшего в цене особняка

Блогер Настя Ивлеева снизила цену на особняк в подмосковной Истре на 10 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Shot, знаменитость вывезла всю мебель и вещи из дома, в котором когда-то жила с экс-супругом Алексеем Узенюком (Элджей).

© соцсети

По информации канала, сейчас за трехэтажный особняк площадью 684 квадратных метра блогер просит 120 млн рублей. Еще несколько недель назад цена составляла 130 млн рублей.

Дом стоит на участке площадью 36 соток. В нем есть терраса, собственный кинотеатр, сауна с каменкой, хаммам, тренажерный зал, несколько спален, бар, а также собственная электростанция. Отдельно расположен гостевой дом, в котором может жить персонал. Сейчас там у Ивлеевой располагается бьюти-зона. На данный момент от блогера в доме осталась лишь пара тренажеров в спортзале — все остальное она забрала с собой, даже лампы, от которых в стенах остались только дыры.

Айза осудила Ивлееву за фото в избушке

Напомним, что в конце декабря в дом проник 28-летний Иван Урекяну. От полицейских мужчина прятался в кладовке, вооружившись бейсбольной битой. Позднее Ивлеева признавалась, что Урекяну вламывался в ее дом и раньше, в августе.