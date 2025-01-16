Раскрыт гонорар Газманова за концерт

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорар народного артиста России Олега Газманова за концерт. Его слова приводит сайт «Страсти».

По словам медиаменеджера, на сегодняшний день исполнитель пользуется огромной популярностью у организаторов.

«У него базируется ценник от 3 до 5 миллионов рублей за концерт. Опять же, зависит от заказчика. Он активно сейчас гастролирует, ездит по нашей стране и участвует во всех патриотических проектах», — сказал Дворцов.

Ранее Олег Газманов выразил сожаление, что талантливым отечественным артистам трудно получить свою славу. Народный артист России также назвал нескольких артистов молодого поколения, которые ему нравятся.