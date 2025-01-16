Лолита пригрозила обратиться в СК

Певица Лолита Милявская в Telegram-канале обратилась к активистам из «Русской общины» Удмуртии после очередных требований запретить ее концерт в Ижевске.

Милявская заявила, что нашла в сети «методички», которые рассылаются общественникам. Она их назвала странными. У нее сложилось впечатление, что активистам кто-то заплатил.

«Ну что вы за одной старушкой бегаете? Ребята. После всего этого давайте, чтобы я не переименовала вас в группу геронтофилов. Это те мужики молодые, которые любят пожилых женщин. Вы же не любите пожилых, а старикам у нас везде дорога. Оставьте меня в покое. Концерты все равно состоятся», — заявила исполнительница.

Лолита также потребовала у активистов перестать угрожать ей и ее зрителям. Артистка делает скриншоты с угрозами и планирует передать их в Следственный комитет.

«Если у вас много свободного времени, почитайте книгу, займитесь своими детьми, подарите им лишнее объятие. Помогите переселенцам, поспособствуйте приютам для бездомных животных», — заявила певица.

Лолита Милявская готовится выйти замуж за миллиардера

Милявская столкнулась с массовыми просьбами общественников запретить ее концерты после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.