Жена умершего пациента в клинике хирурга Хайдарова подала в суд на Собчак

Вдова пациента клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова, который умер после операции по уменьшению желудка, обратилась в суд с иском к журналистке Ксении Собчак, выпустившей ролик по этому делу, сообщает РИА Новости.

Ранее после операции в клинике известного пластического хирурга Тимура Хайдарова Q Plastique в Москве умер пациент. Операцию проводил хирург Илья Елагин, ему ассистировал Тамерлан Кадзаев. Им предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг. Следствие считает, что в медицинскую карту были внесены изменения, чтобы скрыть следы некачественной и небезопасной медицинской помощи.

Ксения Собчак опубликовала ролик, в котором обсуждалась эта ситуация. После чего вдова умершего пациента обратилась в суд. По данным издания, иск о защите чести и достоинства был зарегистрирован Кунцевским судом Москвы.

Жена умершего пациента заявила в соцсетях, что в ряде СМИ была распространена недостоверная информация о том, что судебно-медицинская экспертиза установила отсутствие вины врачей.

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«По данному делу судебная экспертиза назначена лишь недавно и ее результаты еще неизвестны. Вопросы в подобной формулировке, как указывается в скриншотах, распространенных в СМИ, перед судебно-медицинскими экспертами не ставились», - подчеркнула она.

Отметим, что это не первый скандал, который разгорелся вокруг Хайдарова. Ранее певица Слава, а за ней и Любовь Успенская обвинили его в некачественно проведенных операциях.