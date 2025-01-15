Infiniti певицы Нины Берзой вылетела на тротуар в центре Петербурга

В центре Петербурга столкнулись две иномарки. Одна из них, Infiniti под управлением 37-летней женщины, вылетела на тротуар и сбила пешехода. Об этом пишет «Фонтанка».

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Инцидент произошел в среду вечером, 15 января, на перекрестке улицы Марата и Колокольной.

Водителем Infiniti, как позже выяснилось, оказалась певица Нина Берзой. По словам ее менеджера, исполнительница не получила каких-либо повреждений при аварии.

Пострадавшую, 31-летнюю петербурженку, доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести,

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу рассказали, что обоих участников ДТП проверили на алкоголь: они оказались трезвыми. По факту аварии начата проверка.