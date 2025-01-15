Экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова раскрыла правду о своем замужестве

Внезапно в соцсетях Алены Шишковой появилась фотография, намекающая на ее замужество. Бывшая девушка Тимати разместила кадр с кольцом на безымянном пальце и подписала его так: «Я сказала 'да»«. Вскоре Алена удалила сторис.

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О том, что же все это значило, у Шишковой спросили журналисты Super. Модель ответила, что все это — розыгрыш.

«Я проспорила своей подруге эту сторис. Не думала, что за 30 минут это вызовет такой ажиотаж. Обручальное кольцо пока подождет», — сказала Алена.

Алена Шишкова состояла в отношениях с рэпером Тимати. Они познакомились в 2012 году на съемках его клипа, и вскоре между ними вспыхнул роман. В 2014-ом у пары родилась дочь Алиса, но уже спустя год Тимати и Алена расстались. В прессе писали, что причиной их разрыва стала измена музыканта с Анастасией Решетовой. В 2015 году рэпер начал с ней отношения, однако и этот роман подошел к концу спустя пять лет.