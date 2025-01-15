Брэд Питт отреагировал на историю с француженкой, которая влюбилась в его ИИ-версию

На днях весь мировой Интернет облетела новость о француженке Анне, которая перевела «Брэду Питту» огромные деньги на лечение. На самом деле от имени актера общался мошенник, который использовал для обмана нейросети — с помощью искусственного интеллекта он сгенерировал себе внешность Питта. Жулик признавался жертве в любви, давил на жалость, присылал ей селфи, в том числе из больницы. Спустя полтора года Анна поняла, что стала жертвой злоумышленника, и обратилась в полицию. Сейчас у нее депрессия.

История дошла до Брэда Питта, и он оперативно отреагировал на ситуацию. От имени актера выступил его представитель.

«Это ужасно, что мошенники пользуются любовью фанатов к знаменитостям. Но также это важное напоминание о том, что не стоит реагировать на непроверенную информацию в Интернете, особенно от актеров, которых нет в социальных сетях», — передает его слова издание Entertainment Weekly.

Также известно, что пострадавшая женщина подверглась хейту. А эпизод с участием француженки вырезали из телепередачи в целях ее безопасности.