В Лондоне хулиганы ограбили российскую топ-модель

Российская супермодель Ирина Федотова, проживающая в Лондоне, стала жертвой организованной преступной группы. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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По данным газеты, злоумышленники отняли у музы Dolce & Gabbana смартфон и похитили с него £40 000 (5,017 млн рублей).

Женщина отметила, что после ограбления направилась не в полицию, а домой.

«Просто сначала я подумала: ну телефон и бог с ним. Дело в том, что очень много телефонов воруют в Лондоне, это постоянно происходит. Вырывают прямо на улицах, там у всех практически это случалось. Но то, что они смогут зайти в мои мобильные банки и криптовалютные кошельки — этого я никак не ожидала», — пояснила Федотова.

Модель заметила, что утром проверила счета и не обнаружила на них денег. Она добавила, что грабители «ещё поиздевались и отправили мне 1 фунт с пометкой: «Зарплата».

По ее словам, у нее было вложено в криптовалюты £26 тыс., на бизнес-счете находились £3,5 тыс. Также были крупные суммы в ряде британских банков.

Федотова заметила, что после «зачистки» счетов злоумышленники написали ее друзьям в соцсетях и попросили у них деньги. Она уточнила, что часть знакомых сделала переводы на указанные счета.

Модель резюмировала, что все январские праздники провела в полиции, написала заявление, подписала большое количество бумаг. Вместе с тем, призналась она, уверенности в том, что преступники будут найдены, у нее нет.