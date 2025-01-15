Собчак высмеяла Шаламе за выезд на велосипеде на мероприятии

Журналистка Ксения Собчак назвала Тимоти Шаламе курьером из-за выезда на велосипеде на мероприятии. Об этом она написала в Telegram-канале.

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Тимоти Шаламе посетил британскую премьеру байопика о Бобе Дилане со своим участием «Боб Дилан: Никому не известный» и приехал на красную дорожку на зеленом велосипеде.

«Ты: в ожидании своей доставки. Тем временем твой курьер: не посетить ли мне красную дорожку…», — пошутила Собчак.

Накануне Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе вместе появились на премии «Золотой глобус». Пара держала друг друга за руки, а также целовалась на публику.

Несколько недель назад Тимоти Шаламе засняли вместе с возлюбленной. По словам инсайдеров издания People, Кайли Дженнер сидела на коленях у артиста, обнимала его и целовала. Пара также общалась с коллегами актера и другими гостями вечеринки.