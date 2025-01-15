МакSим рассказала, как разгромила ресторан на Маврикии

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, улетела в отпуск на Маврикий, где однажды случайно разгромила ресторан. Об курьезном случае исполнительница хита «Трудный возраст» рассказала в своем блоге.

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По словам артистки, она часто отдыхает на Маврикии и всегда прилетает в один и тот же отель, поэтому персонал уже хорошо знаком с ней. При этом МакSим отметила, что сотрудники отеля запомнили ее после события, произошедшего 11 лет назад.

«Когда дети спали, мы разбомбили на угнанном багги ресторан, выехали на милый деревянный причал и утопили его в море. После этого я села за рояль рядом с упавшей стойкой бара и сыграла "Прелюдию № 5" Рахманинова», - разоткровенничалась певица.

Владелец отеля поведал МакSим, что тот багги так и остался лежать на морском дне, хотя прошло уже много лет. При этом артистка умолчала о том, как был улажен конфликт с владельцем транспортного средства.

Поклонникам МакSим история понравилась, они в шутку отметили, что багги бросили в море вместо монеты, чтобы еще вернуться.

«Вы способны хулиганить?!» — задалась вопросом одна из подписчиц.

Ранее МакSим поделилась новым увлечением на отдыхе. Исполнительница облачилась в гидрокостюм и опустилась на дно океана. Рядом с певицей в это время плавали кашалоты.