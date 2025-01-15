Российский шоумен назвал неожиданного виновника пожаров в Калифорнии

За разрушительными пожарами в Калифорнии может стоять не скандально известный рэпер Шон Комбс (P.Diddy), а российская певица Алла Пугачева. Как сообщает Life.ru, об этом заявил шоумен Стас Барецкий, отметив, что таким образом Примадонна планирует «подмять» под себя столицу американского шоу-бизнеса.

Ранее бывшая американская чиновница Кэтрин Остин Фиттс заявила, что за пожарами в Лос-Анджелесе может стоять Комбс. По ее мнению, таким образом рэпер скрывает улики, связанные с обвинениями против него.

«Алла Борисовна хочет подмять Калифорнию, столицу американского шоу-бизнеса, под себя и стать Примадонной там. С руин, как говорится, легче начинать. Все эти пожары имеют почерк Пугачевой, P.Diddy, можно сказать, стал пешкой в ее руках», — прокомментировал ситуацию Барецкий.

Шоумен отметил, что певица старается не только для себя, но и для внука — Никиты Преснякова. Последний пытается заработать популярность в США. По мнению Барецкого, такое «нормально для любящей бабушки». При этом супруг Пугачевой Максим Галкин* «устроил истерику» и пытался отговорить исполнительницу.

«На самом деле Галкин* и Алла давно не живут вместе, я это знаю на 100%. Если они и встречаются на каких-то светских раутах, то чисто для прессы», — заключил Барецкий.

Сильные пожары бушуют в Калифорнии с 7 января. Огонь выжег часть Лос-Анджелеса и Малибу. На данный момент официальное число погибших в результате пожаров составляет 24 человека. Уничтожено по меньшей мере 12 тысяч зданий, включая частные дома.

*признан минюстом РФ иностранным агентом