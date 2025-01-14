Катя Лель нашла объяснение пожарам в Калифорнии

Российская певица Катя Лель нашла объяснение лесным пожарам, которые называют самыми масштабными в истории штата Калифорния.

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Ее слова приводит издание «Абзац».

«Пока я не буду раскрывать подробности, потому что совсем скоро всё проявится. Могу сказать, что за этим стоит сила неба. Это однозначно. Надо подождать совсем немного, и будет проявление истины», - поделилась исполнительница.

Знаменитость подчеркнула, что фактор, из-за которого произошла масштабная трагедия, станет очевиден, однако для этого пока не пришло время.

На этой неделе в Сети появляется масса фотографий и видео, на которых показаны последствия страшных пожаров в американском штате Калифорния — огонь распространяется с колоссальной скоростью и уже уничтожил множество жилых построек, а ущерб от катастрофы оценивается десятками миллиардов долларов. Особенно сильно пострадал Лос-Анджелес с пригородами, своих домов лишились некоторые голливудские звезды — среди них Мел Гибсон и Пэрис Хилтон.

Ранее Катя Лель призналась, что не будет нянчиться с внуками из-за путешествий.