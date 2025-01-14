Директор Пьера Нарцисса пожаловался на угрозы от поклонников Яниса Тиммы

Директор Пьера Нарцисса, продюсер Сергей Дворцов, признался в беседе с mk.ru, что начал получать угрозы в социальных сетях.

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Дворцов рассказал, что некоторые люди угрожают ему расправой и желают гореть в аду. Все это началось после поддержки певицы Анны Седоковой, потерявшей экс-супруга, баскетболиста Яниса Тиммы. Продюсер предположил, что угрозы могут исходить от друзей, поклонников или коллег спортсмена. Согласно метрике, пояснил директор певца, эти люди пишут из городов США.

Дворцов призвал прекратить травлю Седоковой. Он уверен, что угрозами люди не помогут делу. Он также обратился в Следственный комитет после инцидента.