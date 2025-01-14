Басков рассказал, с кем провел провел праздники

Николай Басков опубликовал в социальных сетях видео, на котором он целует певицу Лолиту Милявскую.

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Исполнитель приоткрыл завесу тайны, сообщив, что часть новогодних праздников провел в компании Лолиты.

«Больше никто не знал, это был наш секрет. Мы провели праздники вместе», – поделилась своими впечатлениями знаменитая певица, передает Общественная служба новостей.

Как выяснилось, Николай Басков не только отдыхал, но и работал во время новогодних каникул. В одном из роликов, записанных в полете, артисты обнимались. Лолита с юмором заметила, что раньше Басков проводил время с Анастасией Волочковой, а теперь она занимает ее место.

Артисты не стали раскрывать маршруты своего путешествия, но стало известно, что вылетели они из Подмосковья.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что композитор Влади объяснил, почему Басков покупает его песни, но не поет.