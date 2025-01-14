Популярная певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) покинула Россию. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По словам артистки, она улетела в отпуск на Маврикий. Исполнительница подчеркнула, что находится на острове уже несколько дней, однако все это время почти ничего не выкладывала в соцсети.

«У меня есть мечта: поплавать с китами. А вы знаете, что я часто иду на поводу своих желаний. Поэтому я прилетела на Маврикий, здесь как раз есть вероятность их встретить! Но об этом чуть позже…. И постепенно», — написала Клава Кока.

22 октября Клава Кока объявила о разрыве с блогером Александром Повериным, с которым встречалась после проекта «Сердце Клавы». На тот момент они уже полтора месяца не встречались. Певица рассказала, что все это время заглушала боль от разрыва работой. Она добавила, что сама стала инициатором расставания.

Также Клава Кока обратилась к мужчинам после расставания с Повериным.