Джиган разделся на сцене во время концерта

Российский рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштеин) разделся во время концерта. Соответствующий пост появился в сторис в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) его жены — блогерши и предпринимательницы Оксаны Самойловой.

36-летняя инфлюэнсерша запечатлела избранника во время выступления в Дубае. Так, 39-летний музыкант танцевал на сцене перед зрителями, исполняя трек. При этом он снял с себя белую майку-алкоголичку, оставшись в джинсах.

«Ходите на концерты Джигана, он там раздевается», — указала в подписи возлюбленная артиста.

В декабре 2024 года Джиган показал фото с черными волосами на голове.