Стало известно о судьбе наследства Бориса Грачевского

Вдова покойного худрука «Ералаша» Бориса Грачевского и другие его наследники через суд пытаются признать свои права собственности на его квартиру. Об этом со ссылкой на официальные судебные документы пишет РИА Новости.

Грачевский умер в 2021 году из-за осложнений коронавирусной инфекции. Среди наследников кинорежиссера - вдова Екатерина Белоцерковская, двое несовершеннолетних детей от второго и третьего брака, а также 51-летний Максим и 44-летняя Ксения (дети от первого брака). При этом суд отказал первой жене режиссера Бориса Грачевского Галине в претензиях на его наследство.

В суд обратились вдова Екатерина Белоцерковская и бывшая жена Грачевского Анна, действующие в интересах своих несовершеннолетних детей, и взрослая дочь кинорежиссера Ксения. Предметом спора стала квартира. Истцы пытаются добиться права собственности на жилье по 1/4 доли каждому.

Ответчиками по иску выступает Анна Грачевская и департамент городского имущества Москвы. Из документов следует, что Борис Грачевский на момент приобретения квартиры состоял в браке с Анной, между ними был заключен брачный договор, в соответствии с которым жилплощадь, приобретенная в период их брака, признается индивидуальной собственностью кинорежиссера.

«После принятия наследства Анна обратилась в управление Росреестра по Москве с заявлением о внесении в ЕГРН изменений в отношении спорной квартиры с добавлением в раздел «Правоустанавливающие документы» брачного договора от апреля 2014 года в качестве основания для возникновения права личной собственности на квартиру, но получила отказ, в котором ей указали, что в связи со смертью Грачевского как титульного собственника прекратилась его правоспособность», - отмечает издание.

По словам адвоката Евгения Бранецкого, представляющего в суде интересы Белоцерковской, квартира была куплена в браке, однако брачный договор поменял режим с совместного имущества на личную собственность Грачевского.

«Мы хотим, чтобы все наследники получили право в соответствующих долях на эту квартиру», - пояснил юрист.

Наследники обратились в Мещанский суд Москвы, но там в удовлетворении исковых требований им отказали. Теперь их жалобы рассматривает Мосгорсуд.