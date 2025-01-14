Прохор Шаляпин рассказал о будущей жене

Певец Прохор Шаляпин, который трижды был женат, откровенно высказался о личной жизни. В интервью Леди Mail финалист «Фабрики звезд-6» раскрыл, какой должна быть его избранница, и признался, что готов к четвертому браку и семье.

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По словам артиста, главное — это эмоции и «химия между людьми», поэтому он не исключает, что может «влюбиться и в уборщицу».

«На самом деле я такой эмоциональный человек, что могу влюбиться и в уборщицу. Хотя, безусловно, от невесты, которая сделала бы мою жизнь еще более сытой, я бы не отказался, но тут уж как получится. Любовь ведь не выбирают, и неизвестно, к кому у меня вспыхнут чувства. У меня нет особых предпочтений: блондинка или брюнетка, высокая или маленькая — тут ведь дело в химии между людьми», — поделился Прохор Шаляпин.

Певец надеется в скором времени встретить «ту самую: красивую, умную и, главное, добрую», «чтобы в семейной жизни не запилила, как это часто бывает». 41-летний Прохор Шаляпин признался, что уже готов стать отцом и уже придумал имена для будущих детей: «девочку назвал бы Елизаветой или Анной, а мальчика — Иваном или Федором».

Экс-участник «Фабрики звезд-6» отметил, что из-за современных телешоу о разводах становится «страшно жениться», а в законах, касающихся отношений мужчин и женщин, «много недоработок».

«Я вообще считаю, такие программы надо запретить — они отбивают всякое желание создавать семью. К тому же в наших законах тоже много недоработок: при разводе права мужчин вообще никак не защищены. Женщине — все: и детей, и имущество, и алименты, а мужчине — ничего. Я в этом плане за справедливость и необходимость довести до ума касающиеся расторжения браков законы», — заявил артист.

Ранее сообщалось о том, что Прохор Шаляпин откровенно высказался о воспитании будущих детей.