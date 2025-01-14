Илье Варламову* грозит новый штраф

Блогера Илью Варламова* (признан в РФ иностранным агентом) могут в очередной раз оштрафовать за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщили ТАСС в суде, куда поступил соответствующий протокол.

По данным агентства, блогер неоднократно публиковал в соцсетях посты без необходимой плашки иноагента. На него составили протокол об административном правонарушении по статье «Производство и распространение <...> материалов без указания на то, что эти материалы произведены, распространены <...> либо касаются деятельности иноагента».

Варламов посетил Исландию и рассказал о высоких ценах на продукты

Столичный Мещанский суд в 2023 году уже дважды штрафовал Варламова* за подобное правонарушение на 30 и 50 тыс. рублей.

В декабре Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу Варламова* на то, что ему отказали в снятии статуса иностранного агента. 14 августа Второй кассационный суд общей юрисдикции Москвы отказал блогеру в снятии с статуса иноагента, которым его признали в марте 2023 года. В Минюсте заявили, что он распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», а также получал поддержку от зарубежных источников.

В конце ноября прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении Варламова* по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах. По данной статье ему грозит до двух лет колонии.

Ранее Роскомнадзор объяснил маркировку исполнителей-иноагентов на музыкальных сервисах.

*признан в РФ иностранным агентом.