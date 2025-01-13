Стало известно, где похоронят Евгению Добровольскую

Народную артистку России Евгению Добровольскую похоронят 14 января на Троекуровском кладбище. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Актриса скончалась 10 января на 61-м году жизни в центре паллиативной помощи.

Церемония прощания и похороны состоятся 14 января в 15:00 мск.

По данным газеты, на участке, где будет могила Добровольской, похоронены актрисы Раиса Максимова, Светлана Брагарник, Ирина Мирошниченко, Нина Дробышева.

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Кроме того, на участке захоронены артист Сергей Колесников, певец Борис Моисеев, журналист Сергей Доренко.