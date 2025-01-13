Певец Дима Билан похвастался стройной фигурой и загаром на отдыхе. 43-летний исполнить хита «Невозможно возможное» проводит свой отпуск на Мальдивах и признается, что хочет открыть для себя что-то новое.

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Знаменитость активно ведет личный микроблог и делится контентом с острова. Он позировал перед зеркалом на вилле без верха, только в бежевых брюках.

«Витамин D, загар пошел. Ну наконец-таки», — отметил исполнитель, любующийся собой.

Поклонники восхитились подкачанным телом знаменитости. Напомним, что недавно его коллега Сергей Лазарев, с которым постоянно сравнивают Билана, пожаловался на лишние кг. Он писал, что поправился на 4 кг за время праздников.

Сам же Дима признался, что во время отдыха будет отращивать бороду и волосы. Кроме того, он не забывает о работе.

«Композиция в кадре и ушах. Новый альбом сам себя не проконтролирует», — делился кадрами с пляжа артист.

Ранее мы писали о том, что Дима Билан спасался от приворота. Он рассказал, что неоднократно находил у себя дома необычные вещи, которые считал магическими «подкладами». А потом стал чувствовать притяжение к человеку и понял, что его приворожили.