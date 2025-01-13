Инстасамка захотела продавать сухарики

Рэперша и блогерша Дарья Зотеева зарегистрировала новое юридическое лицо. Это выяснила «Газета.Ru».

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Зотеева оформила ООО под названием «Рич Флекс». Под этим юрлицом можно производить и продавать безалкогольные напитки, питьевую воду, включая минеральную, парфюмерные и косметические средства, сухари, печенья и прочие хлебобулочные изделия.

Также компания в праве торговать лекарственными средствами, туалетным и хозяйственным мылом и нательным бельем.

В учредителях юридического лица также числится муж Зотеевой Олег Еропкин (Moneyken).

В августе Инстасамка подала в суд на сеть суши-ресторанов «Ебидоеби». Причиной иска послужил ролик компании, в котором присутствует мотив хита артистки «За деньги — да». В видео также играет актриса, образ которой схож с самой певицей. Зотеева потребовала удалить публикацию, выплатить ей 3 млн рублей в качестве компенсации за незаконное использование песни, а также 150 тысяч рублей за юристов и 97,4 тысячи на расходы.

По словам представителей «Ебидоеби», компания вела переговоры с Инстасамкой на взаимное сотрудничество, однако ей отказали.