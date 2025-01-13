Волочкова сделала признание о связях с женатыми мужчинами

Анастасия Волочкова откровенно рассказала об отношениях с несвободными мужчинами. Она пообщалась с журналистами издания NEWS.ru и поведала о своем жизненном опыте.

У балерины спросили, что делать, если на горизонте появился женатый и надо ли его сразу отправлять куда подальше. Вот что балерина ответила на это:

«Ну, я скажу так, отворот-поворот никогда, ни при каких обстоятельствах не нужно никому давать. <…> Но у меня не было отношений с женатыми мужчинами. <…> Я никогда в своей жизни не была ничьей любовницей. Это, кстати, та причина, по которой я не смогла составить партию Сулейману (Керимову — ред.), потому что он был уже женат на тот момент, кстати. Но это единственный случай в моей жизни, поскольку ему по его вероисповеданию можно было иметь несколько жен», — призналась Волочкова.

Сейчас у Анастасии все хорошо. Балерина отдыхает на Мальдивах вместе с 26-летним танцором Марселем Абаби. Волочкова опубликовала фотографию с молодым человеком: балерина встала в позу, а партнер ее поддерживал. Лица Марселя на снимке не видно.

Волочкова оказалась замешана в секс-разборках

О том, что у нее теперь новый возлюбленный, Анастасия сообщила в конце прошлого года. Однако его личность светская львица не раскрывает. Поэтому нельзя точно утверждать, что Абаби — это нынешний бойфренд Волочковой.