Экс-солистка «Ленинграда» обратилась к Шнурову

Певица Алиса Вокс, известная по участию в группе «Ленинград», обратилась к лидеру коллектива Сергею Шнурову с предложением примириться и записать совместный трек. Об этом она сообщила Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Вокс пожелала своему бывшему коллеге по группе «смелости» выпустить с ней фит, заявив, что «Ленинград» — это и есть Шнур.

«Всегда говорила, что "Ленинград" — это Шнуров, никто другой. Сейчас есть тренд на примирение, так что желаю Сергею смелости сделать со мной совместную работу. Для поклонников будет инфоповод, все давно этого ждут. Взорвет чарты 100%», — заявила она.

Алиса покинула «Ленинград» в 2016 году, объявив о начале сольной карьеры. По словам певицы, артист срывался и доводил ее до слез. В 2021 Вокс даже подавала на Шнурова в суд по делу о нарушении авторских прав, но иск отклонили.

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Ранее стало известно, что Сергей Шнуров оценил идею съемок фильма о группе «Ленинград».