Бывшая жена Гуфа: «На безусловном уровне мы любим даже Адольфа Гитлера»

Модель и блогерша Юлия Королева выразила уверенность, что человек способен полюбить даже немецкого диктатора Адольфа Гитлера.

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Скриншот ее слов публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь», на момент написания данной новости публикация исчезла из соцсетей экс-жены рэпера Гуфа.

«На уровне безусловной любви мы любим все и каждого, даже Адольфа Гитлера. <...> Мы готовы простить Гитлера, который ничего не мог поделать с тем, что с ним случилось», — заявила она.

Гитлер, по словам Королевой, был «побежден злом». Человек, продолжила она, привык чувствовать сострадание и сожаление к людям, «охваченным такой негативностью».

«Гитлер делал то, что, по его мнению, он должен был делать, согласуясь со своим понятием чести. Таким образом он приспособился к сложившейся ситуации», — подчеркнула Королева.

Юлия Королева заявила, что подобных Гитлеру людей может исцелить только любовь.

Блогерша Королева стала наиболее известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их браке родилась дочь Тина 26 мая 2022 года.